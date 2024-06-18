Новая технология поможет беспилотным автомобилям «видеть» сквозь препятствия

Опубликовано 18 июня 2024, 23:04
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Новая технология поможет беспилотным автомобилям «видеть» сквозь препятствияОна использует тени
Ученые из MIT и Meta* (признана экстремистской организацией в РФ и запрещена) разработали метод компьютерного зрения, который позволяет беспилотным автомобилям создавать точные трехмерные модели окружающей среды, включая зоны, закрытые от прямого взгляда. Эта новая техника, названная PlatoNeRF, использует тени для определения объектов в непосредственной близости, которые не видны напрямую.
PlatoNeRF комбинирует лидарную технологию с машинным обучением и может генерировать более точные реконструкции 3D-моделирования, чем многие существующие подходы искусственного интеллекта. Эта технология не только повышает безопасность автономных транспортных средств, но и улучшает эффективность гарнитур дополненной и виртуальной реальности.
PlatoNeRF сочетает в себе технологию лидара с машинным обучением и способен создавать более точные реконструкции геометрии 3D, чем существующие подходы искусственного интеллекта. Это может улучшить безопасность автономных транспортных средств и повысить эффективность AR/VR гарнитур.