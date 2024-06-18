Новая технология поможет беспилотным автомобилям «видеть» сквозь препятствия

PlatoNeRF комбинирует лидарную технологию с машинным обучением и может генерировать более точные реконструкции 3D-моделирования, чем многие существующие подходы искусственного интеллекта. Эта технология не только повышает безопасность автономных транспортных средств, но и улучшает эффективность гарнитур дополненной и виртуальной реальности.

PlatoNeRF сочетает в себе технологию лидара с машинным обучением и способен создавать более точные реконструкции геометрии 3D, чем существующие подходы искусственного интеллекта. Это может улучшить безопасность автономных транспортных средств и повысить эффективность AR/VR гарнитур.