Новая технология поможет изучить лунные землетрясения

Профессор геофизики Чжонвен Чжан в течение десятилетия разрабатывал DAS, который основан на пропускании лазеров через оптоволоконный кабель и измерении изменений света в кабеле при воздействии вибраций. Этот метод позволяет использовать кабель как массив сейсмометров, что позволяет измерять землетрясения с высокой точностью.

Используя DAS в Антарктиде, исследователи продемонстрировали, что технология способна измерять даже малые вибрации, вызванные трещинами и движением льда. Это подтверждает возможность использования DAS для изучения лунных землетрясений.

Технология DAS предоставляет преимущество в том, что оптоволоконный кабель устойчив к радиации, экстремальным температурам и пыли, что делает его подходящим для использования на поверхности Луны.

Следующим шагом будет демонстрация работы DAS с ограниченными энергетическими ресурсами на Луне и более глубокий анализ возможности обнаружения малых и удаленных землетрясений.

Технология DAS работает путем отправки лазеров через оптоволоконный кабель и измерения изменений времени хода света вдоль кабеля. Таким образом, кабель действует как массив сейсмометров, позволяя наблюдать за движением сейсмических волн.