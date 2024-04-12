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Наука и технологии
Опубликовано 12 апреля 2024, 22:05
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Новая технология поможет изучить лунные землетрясения

С высокой точностью
Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, представило новые возможности изучения лунных землетрясений с использованием распределенного акустического датчика (DAS). Эта технология позволяет измерять землетрясения с высокой точностью, превосходящей возможности традиционных сейсмометров.
Новая технология поможет изучить лунные землетрясения

© Ferra

Профессор геофизики Чжонвен Чжан в течение десятилетия разрабатывал DAS, который основан на пропускании лазеров через оптоволоконный кабель и измерении изменений света в кабеле при воздействии вибраций. Этот метод позволяет использовать кабель как массив сейсмометров, что позволяет измерять землетрясения с высокой точностью.

Используя DAS в Антарктиде, исследователи продемонстрировали, что технология способна измерять даже малые вибрации, вызванные трещинами и движением льда. Это подтверждает возможность использования DAS для изучения лунных землетрясений.

Технология DAS предоставляет преимущество в том, что оптоволоконный кабель устойчив к радиации, экстремальным температурам и пыли, что делает его подходящим для использования на поверхности Луны.

Следующим шагом будет демонстрация работы DAS с ограниченными энергетическими ресурсами на Луне и более глубокий анализ возможности обнаружения малых и удаленных землетрясений.

Технология DAS работает путем отправки лазеров через оптоволоконный кабель и измерения изменений времени хода света вдоль кабеля. Таким образом, кабель действует как массив сейсмометров, позволяя наблюдать за движением сейсмических волн.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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#технологии
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#космос
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#Луна
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#исследование