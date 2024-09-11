Новая технология позволит беспилотным автомобилям ориентироваться лучше

Инновация заключается в оснащении приподнятых дорожных маркеров микрочипами, которые передают информацию о форме дороги, даже когда камеры не могут обеспечить точность из-за тумана или снега. Технология также помогает снизить потребление энергии навигационной системы, что позволяет электромобилям проезжать большее расстояние без подзарядки.

Ученые разработали алгоритм, использующий радиочастотные датчики для передачи данных от дорожных маркеров к автомобилям. Теперь автомобиль может получать данные с 50 маркеров за один снимок сигнала. Испытания показали, что «чипированные» маркеры успешно передавали информацию о полосах, в отличие от коммерческих систем визуальной обработки, которые обнаруживали полосы только 7% времени на крутых поворотах.