Новая технология позволит отслеживать активность мозга во время движения

Ранее наблюдение за деятельностью мозга в процессе движения было невозможно. Стандартные сканеры требуют от пациента лежать неподвижно, что ограничивало понимание реакций мозга в повседневных ситуациях. Новая технология, разработанная в рамках исследования TwinBrain, расширяет возможности мониторинга активности мозга на новые участки и функции.

Исследование, завершившееся в январе этого года, объединило ученых из Берлина, Триеста и Женевы. Они создали мобильное изображение мозга и тела (MoBI), позволяющее одновременно отслеживать мозговую и мышечную активность. Это может значительно улучшить диагностику и лечение нейродегенеративных заболеваний.

Теперь, благодаря этой технологии, исследователи смогут наблюдать, как мозг обрабатывает информацию во время ходьбы и других действий.