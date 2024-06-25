Новая технология позволит распознавать нетрезвых водителей по камере

Опубликовано 25 июня 2024, 09:00
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Новая технология позволит распознавать нетрезвых водителей по камереС точностью 75%
Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) разрабатывают систему, которая по видеоизображениям лица водителя определяет уровень его алкогольного опьянения. С помощью обычной камеры RGB исследователи смогли создать технологию, которая с точностью 75% определяет степень опьянения водителя: трезвый, слабо или сильно опьяненный.
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Для создания системы ученые провели эксперименты с участием добровольцев, которых записывали на видео в симуляторе вождения при разных уровнях опьянения. Затем на основе этих записей была обучена система машинного обучения, способная распознавать признаки опьянения по мимике, направлению взгляда и положению головы.
Эта технология может быть внедрена в смартфоны и системы мониторинга водителей в автомобилях, а также использоваться в дорожных камерах для предотвращения вождения в нетрезвом состоянии. Это позволит выявлять нетрезвых водителей до начала движения, что делает систему эффективнее методов, основанных на анализе поведения водителя на дороге.