Новая технология позволит распознавать нетрезвых водителей по камере

Для создания системы ученые провели эксперименты с участием добровольцев, которых записывали на видео в симуляторе вождения при разных уровнях опьянения. Затем на основе этих записей была обучена система машинного обучения, способная распознавать признаки опьянения по мимике, направлению взгляда и положению головы.

Эта технология может быть внедрена в смартфоны и системы мониторинга водителей в автомобилях, а также использоваться в дорожных камерах для предотвращения вождения в нетрезвом состоянии. Это позволит выявлять нетрезвых водителей до начала движения, что делает систему эффективнее методов, основанных на анализе поведения водителя на дороге.