Новая технология сделала очки незапотевающими

В отличие от традиционных методов защиты стекла от испарины, в основе нового способа лежит использование светопоглощающих наночастиц золота. Это значит, что свежий метод не нуждается в источнике энергии.

Сообщается, что наночастицы драгметалла поглощают большую часть инфракрасного спектра падающего солнечного света. По итогу покрытие очков становится на 8 °C теплее температуры окружающей среды.

Что интересно, наночастицы поглощают настолько мало видимого света, что позволяют оставаться стеклу прозрачным. Так как покрытие ультратонкое, его можно легко интегрировать под существующие стандартные покрытия. А это значит, что ему можно обеспечить защиту от любых внешних воздействий.