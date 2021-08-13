Новая технология сканирования фото Apple беспокоит даже работников компании

Наука и технологии
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Новая технология сканирования фото Apple беспокоит даже работников компанииОни считают, что она может быть использована авторитарными правительствами для слежки за людьми
Новая технология Apple, предполагающая сканирование фото для выявления жестокого обращения с детьми, уже навела шумихи в сети. Как выяснилось, вопросы она вызвала и у самих работников американской компании.
Так, по данным Reuters, сами сотрудники Apple обеспокоены новой системой поиска CSAM. Вопрос об этом они подняли во внутреннем канале корпоративного мессенджера Slack. По мнению членов команды, данная функция может использоваться не в тех целях, для которых она предназначена. В частности, авторитарные правительства с ее помощью смогут отслеживать местонахождение людей, а также осуществлять цензуру и аресты.
Один из сотрудников Apple признался, что тема действительна обеспокоила многих — количество сообщений во во внутреннем канале перевалило за 800.