Новая технология сканирования фото Apple беспокоит даже работников компании

Они считают, что она может быть использована авторитарными правительствами для слежки за людьми

Новая технология Apple, предполагающая сканирование фото для выявления жестокого обращения с детьми, уже навела шумихи в сети. Как выяснилось, вопросы она вызвала и у самих работников американской компании.