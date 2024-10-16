Новая технология «связывания» алмазов улучшит электронику

Опубликовано 16 октября 2024, 22:181 мин.
Новая технология «связывания» алмазов улучшит электроникуУченые из Чикаго разработали способ интеграции алмазов в устройства
Ученые из Университета Чикаго и Лаборатории Аргонна разработали технику «связывания» синтетических алмазов с различными материалами, что может значительно улучшить как квантовую, так и обычную электронику. Алмазы обладают уникальными свойствами, такими как высокая теплопроводность и большую запрещенную зону, но ранее их было сложно интегрировать с другими материалами.
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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, описывает процесс обработки поверхностей алмаза и подложек, что позволяет им эффективно сцепляться без использования дополнительных веществ. Команда смогла связывать алмазы с такими материалами, как кремний и ниобат лития, создавая кристаллические мембраны толщиной всего 100 нанометров, сохраняя при этом высокие характеристики для квантовых приложений.
Ученые также отметили, что создание «висячих связей» на поверхности алмаза обеспечивает его сцепление с другими материалами, что открывает новые возможности для разработки квантовых датчиков и сенсоров.