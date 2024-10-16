Новая технология «связывания» алмазов улучшит электронику

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, описывает процесс обработки поверхностей алмаза и подложек, что позволяет им эффективно сцепляться без использования дополнительных веществ. Команда смогла связывать алмазы с такими материалами, как кремний и ниобат лития, создавая кристаллические мембраны толщиной всего 100 нанометров, сохраняя при этом высокие характеристики для квантовых приложений.

Ученые также отметили, что создание «висячих связей» на поверхности алмаза обеспечивает его сцепление с другими материалами, что открывает новые возможности для разработки квантовых датчиков и сенсоров.