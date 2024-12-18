Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 12:00
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Новая технология улучшила способность алгоритмов распознавать объекты

Ученые разработали метод для улучшения работы роботов
Ученые разработали новый метод машинного обучения, который значительно улучшает способность алгоритмов не только распознавать объекты, но и понимать их ориентацию в пространстве.
Новая технология улучшила способность алгоритмов распознавать объекты

© Ferra.ru

Техника самонаправленного обучения, которая использует данные без меток, справляется с задачей классификации объектов, но имела проблемы с определением положения объекта в различных позах. Это ограничение особенно актуально в таких областях, как автономное вождение, где важно различать, например, автомобиль, который приближается на большой скорости, и тот, что просто проезжает мимо.

Для решения этой проблемы группа исследователей разработала новую модель обучения, которая учитывает как объекты, так и их ориентацию. В их подходе используется новый набор данных, включающий изображения одного и того же объекта, снятые с небольшими изменениями угла камеры. Эти изображения не содержат меток, что имитирует процесс работы робота, который изучает окружающую среду, двигаясь вокруг объекта.

Новый метод, в отличие от предыдущих, улучшает оценку положения объекта на 10−20%, что значительно улучшает точность распознавания поз, не снижая эффективности классификации объектов. Такой подход позволяет алгоритмам лучше обрабатывать изображения новых объектов, которых робот никогда не видел раньше.

Новая технология улучшила способность алгоритмов распознавать объекты

© Wang et al.