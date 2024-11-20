Новая технология улучшит диагностику опасных заболеваний сердца

Эта методика позволяет врачам оценивать кровообращение в сердце без инвазивных процедур, что крайне важно для выявления блокировок, угрожающих здоровью. Исследования, проведённые в университете Вирджинии, показали, что новый подход позволяет не только точнее выявить ишемическую болезнь сердца, но и превзойти традиционные методы диагностики, включая анализ изображений врачами.

По словам одного из авторов исследования, кардиолога Амита Пателя, включение измерений кровотока в интерпретацию МРТ позволяет более точно выявлять пациентов, которым требуется инвазивная процедура.

Сердечные заболевания, в частности ишемическая болезнь сердца, являются главной причиной смертности в мире, и многие случаи остаются неопознанными из-за трудностей в диагностике.