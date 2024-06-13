Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2024, 22:45
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Новая технология улучшит навигацию беспилотных автомобилей

С помощью картографирования
Ученые разработали метод, позволяющий искусственному интеллекту (ИИ) лучше картографировать трехмерные пространства, используя двумерные изображения, полученные с нескольких камер. Эта техника, называемая Multi-View Attentive Contextualization (MvACon), обещает значительно улучшить навигацию беспилотных транспортных средств.
Новая технология улучшит навигацию беспилотных автомобилей

© Ferra.ru

Большинство автономных автомобилей используют мощные ИИ-программы, чтобы преобразовывать 2D-изображения в представление 3D-пространства. Однако существующие методы оставляют пространство для улучшений. Новый метод MvACon можно использовать вместе с уже существующими ИИ для повышения их эффективности без необходимости увеличения вычислительных ресурсов.

Для проверки эффективности MvACon его интегрировали с тремя ИИ-программами: BEVFormer, BEVFormer DFA3D и PETR. Во всех случаях производительность ИИ значительно улучшилась, особенно в отношении определения объектов, их скорости и ориентации.

Исследователи планируют дальнейшие тесты MvACon с новыми наборами данных и видеовходами от автономных автомобилей. Если техника продолжит демонстрировать высокие результаты, ее ожидает широкое применение в индустрии.

Новая технология улучшит навигацию беспилотных автомобилей
© Liu et al
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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