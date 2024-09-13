Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2024, 20:54
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Новая технология улучшит производительность микрочипов

Разработана модель для оптимизации транзисторов нового поколения
Ученые из Berkeley Lab представили новое достижение в области микроэлектроники — новую модель транзисторов с отрицательной емкостью, которая обещает повысить эффективность и снизить энергозатраты современных чипов. Исследование опубликовано в журнале Advanced Electronic Materials.
Новая технология улучшит производительность микрочипов

© Ferra.ru

С помощью новой модели FerroX исследователи смогли лучше понять и оптимизировать эффект отрицательной емкости в материалах. Эта технология позволяет транзисторам хранить больше электрического заряда при низких напряжениях, что может значительно улучшить производительность и энергоэффективность микрочипов.

Команда использовала 3D-моделирование для анализа тонких пленок ферроэлектриков и их фазовых изменений. Они обнаружили, что улучшение структуры доменов в материалах может усилить отрицательную емкость.

Модель FerroX предоставит ученым новый инструмент для разработки более эффективных микрочипов, что может ускорить переход от исследований к коммерциализации новых технологий. В будущем планируется использовать эту модель для создания транзисторов с оптимизированной производительностью.

Новая технология улучшит производительность микрочипов
© Advanced Electronic Materials