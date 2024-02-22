Новая технология восстановила ощущения прикосновений для людей с протезами

Клинические испытания с участием добровольцев, потерявших конечности, показали улучшение подвижности на 10−17%, снижение ментальной нагрузки и повышение скорости движений.

Система включает интерфейс мозг-компьютер и датчики на поверхности протеза, распознающие различные виды воздействий. Ученые создали подход к преобразованию измерений с датчиков в понятные для нервов сигналы, учитывая структуру естественных нервных импульсов. В результате система не только восстанавливает тактильные ощущения, но и улучшает функциональность протезов.

Профессор Федерального технологического института Швейцарии, Станис Распопович отметил, что это открывает перспективы для применения технологий стимуляции нервов в реабилитации инвалидов. Созданная система может существенно улучшить жизнь людей, использовавших протезы, предоставляя им новые возможности при взаимодействии с внешним миром.