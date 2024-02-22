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Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 23:13
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Новая технология восстановила ощущения прикосновений для людей с протезами

Что повысило подвижность на 10-17%
Российские и зарубежные нейрофизиологи представили новый метод восстановления ощущений прикосновений для инвалидов с протезами конечностей. Разработанная биомиметическая система стимуляции, описанная в Nature Communications, соединяет мозг с протезом через электроды, воссоздавая тактильные ощущения.
Новая технология восстановила ощущения прикосновений для людей с протезами

© Ferra.ru

Клинические испытания с участием добровольцев, потерявших конечности, показали улучшение подвижности на 10−17%, снижение ментальной нагрузки и повышение скорости движений.

Система включает интерфейс мозг-компьютер и датчики на поверхности протеза, распознающие различные виды воздействий. Ученые создали подход к преобразованию измерений с датчиков в понятные для нервов сигналы, учитывая структуру естественных нервных импульсов. В результате система не только восстанавливает тактильные ощущения, но и улучшает функциональность протезов.

Профессор Федерального технологического института Швейцарии, Станис Распопович отметил, что это открывает перспективы для применения технологий стимуляции нервов в реабилитации инвалидов. Созданная система может существенно улучшить жизнь людей, использовавших протезы, предоставляя им новые возможности при взаимодействии с внешним миром.