Новая терапия для борьбы с болезнью Альцгеймера защитила «белое вещество» мозга

Опубликовано 14 августа 2024, 23:20
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Новая терапия для борьбы с болезнью Альцгеймера защитила «белое вещество» мозгаСтимуляция света и звука частотой 40 Гц замедляет потерю миелина
Новая терапия для лечения болезни Альцгеймера продемонстрировала способности защищать «белое вещество» мозга. Исследования, проведенные в Массачусетском технологическом институте (MIT), показали, что стимуляция света и звука с частотой 40 Гц помогает сохранить миелин, который защищает аксонные волокна нейронов и обеспечивает эффективную передачу электрических сигналов в мозге.
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Ранее проводимые эксперименты на моделях мышей и в клинических испытаниях показали, что 40 Гц стимуляция замедляет потерю миелина при болезни Альцгеймера и даже помогает сохранить его при воздействии химиотерапии. Исследования в лаборатории MIT подтвердили, что данная методика защищает миелин, поддерживает работу олигодендроцитов и улучшает электрические показатели нейронов.
Кроме того, стимуляция способствует снижению воспаления и улучшению процесса удаления поврежденного миелина микроглией. Эти результаты открывают перспективы использования подобной терапии не только при болезни Альцгеймера, но и при других заболеваниях, связанных с потерей миелина, таких как рассеянный склероз.