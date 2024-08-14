Новая терапия для борьбы с болезнью Альцгеймера защитила «белое вещество» мозга

Ранее проводимые эксперименты на моделях мышей и в клинических испытаниях показали, что 40 Гц стимуляция замедляет потерю миелина при болезни Альцгеймера и даже помогает сохранить его при воздействии химиотерапии. Исследования в лаборатории MIT подтвердили, что данная методика защищает миелин, поддерживает работу олигодендроцитов и улучшает электрические показатели нейронов.

Кроме того, стимуляция способствует снижению воспаления и улучшению процесса удаления поврежденного миелина микроглией. Эти результаты открывают перспективы использования подобной терапии не только при болезни Альцгеймера, но и при других заболеваниях, связанных с потерей миелина, таких как рассеянный склероз.