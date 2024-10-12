Новая термокамера повысит безопасность дорожного движения

Камера работает в инфракрасном диапазоне от 8 до 14 микрометров, что соответствует излучению, исходящему от человека как днем, так и ночью. Устройство имеет компактный дизайн и высокую угловую разрешающую способность, а также оснащено катадиоптрической оптикой, что позволяет уменьшить толщину до 10 миллиметров.

Технология масштабируемого производства позволяет использовать камеру не только в беспилотных автомобилях, но и в других областях, таких как мониторинг теплопотерь, безопасность на свалках и в пожарной службе.