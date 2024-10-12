Новая термокамера повысит безопасность дорожного движения

Опубликовано 12 октября 2024, 15:001 мин.
Новая термокамера повысит безопасность дорожного движенияРазработка от Fraunhofer IOF для беспилотных автомобилей
С наступлением осени и ухудшением видимости на дорогах повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Ученые из Института Фраунгофера (Fraunhofer IOF) разработали новую термокамеру, которая призвана повысить безопасность дорожного движения в условиях дождя и тумана. Эта камера эффективно обнаруживает людей даже при плохих условиях видимости, что особенно актуально для автономных транспортных средств, где нет постоянного наблюдения за дорогой.
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Камера работает в инфракрасном диапазоне от 8 до 14 микрометров, что соответствует излучению, исходящему от человека как днем, так и ночью. Устройство имеет компактный дизайн и высокую угловую разрешающую способность, а также оснащено катадиоптрической оптикой, что позволяет уменьшить толщину до 10 миллиметров.
Технология масштабируемого производства позволяет использовать камеру не только в беспилотных автомобилях, но и в других областях, таких как мониторинг теплопотерь, безопасность на свалках и в пожарной службе.