Новая утечка об умном кольце Samsung Ring вызвала вопросы о размерах устройства

Недавняя утечка проливает свет на возможные размеры кольца, но оставляет ряд вопросов. Так, ресурс GalaxyClub опубликовал восемь предполагаемых модельных номеров Galaxy Ring: SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 и SM-Q509.

Предположительно, эти номера соответствуют различным размерам кольца, а не вариациям датчиков.

Ранее Samsung подтвердил наличие как минимум девяти размеров, демонстрируя прототипы на MWC 2024.

Таким образом, либо один вариант отсутствует в списке, либо Samsung сократил количество размеров. Ранее Samsung упоминал размеры от 5 до 13 (американская система), с вариациями в емкости аккумулятора в зависимости от размера.

Отсутствие номеров Q503 и Q504 может означать, что Samsung планирует еще один размер, или, возможно, разделение на мужские и женские варианты.

Также вероятны изменения в размерной линейке. Точная информация пока отсутствует.