Новая утечка раскрыла, что Apple уже приступила к разработке 2-нм чипов

Насколько эта информация точна, пока остаётся только гадать, но инсайдер утверждает, что получил две версии слайда, связанного с чипами Apple. По его словам, в отредактированной версии содержатся только предыдущие проекты сотрудника Apple.

А вот в неотредактированной версии слайда имеется упоминание о текущей занятности. Одна из строк гласит: «TS5nm, TS3nm, работаем над TS2nm» — эти термины относятся к различным технологическим процессам, выбранным Apple для прошлых, текущих и будущих чипов.

То есть, если утечка действительна, фраза «TS2nm» подтверждает, что Apple раньше срока начала работать над этими чипами, хотя ранее сообщалось, что разработка начнётся не раньше середины 2025 года. TS2nm относится к конкретной архитектуре и правилам проектирования, которые TSMC использует для семейства чипов, что также подтверждает, что поставщиком чипов Apple остаётся тайваньский производитель.