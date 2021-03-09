Новая уязвимость процессоров Intel позволяет «считывать» вводимый на клавиатуре текст

Эксплойт, позволяющий красть данные, использует брешь в кольцевой шине процессоров компании, пишет Тhreatpost. Всё дело в том, что она имеет достаточно ограниченную пропускную способность. Это приводит к тому, что операции с памятью в одном процессе вызывают задержки доступа к памяти других процессов.

Таким образом, генерируя достаточное количество нагрузки, можно приводить к задержке доступа к памяти в других процессах, что в свою очередь позволяет использовать данные задержки в качестве стороннего канала получения конфиденциальной информации.

Например, используя данные о задержках между нажатиями клавиш, можно выяснить, что именно печатает пользователь на клавиатуре.