Наука и технологии
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Новая версия фирменной оболочки Xiaomi MIUI 12 может выйти заметно раньше, чем ожидалось
И речь даже не о лете вместо осени
Совсем недавно в сети появилась информация о том, что Xiaomi закончила работу над MIUI 11, вместо этого полностью переключившись на следующую версию фирменной оболочки. Сейчас же в сети появилась свежая информация, на основе которой можно сделать выводы, что MIUI 12 может выйти заметно раньше, чем ожидалось.
Так, ранее предполагалось, что новая версия прошивки выйдет в районе августа-сентября текущего года, по примеру MIUI 11. Но китайские интернет-источники обратили свое внимание на тот факт, что ближайшее событие MIUI, которое запланировано Xiaomi, приходится на куда более ранний срок — до открытия регистрации на это самое событие осталось всего 10 дней. Исходя из этого можно сделать вывод, что дебют MIUI 12 можно ожидать уже в самые ближайшие недели.
Напомним, что судя по имеющимся данным, новая версия MIUI получит улучшенную темную тему, а также прочие мелкие исправления, направленные на создание более целостного ощущения от самой системы.