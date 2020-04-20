Новая версия фирменной оболочки Xiaomi MIUI 12 может выйти заметно раньше, чем ожидалось

Так, ранее предполагалось, что новая версия прошивки выйдет в районе августа-сентября текущего года, по примеру MIUI 11. Но китайские интернет-источники обратили свое внимание на тот факт, что ближайшее событие MIUI, которое запланировано Xiaomi, приходится на куда более ранний срок — до открытия регистрации на это самое событие осталось всего 10 дней. Исходя из этого можно сделать вывод, что дебют MIUI 12 можно ожидать уже в самые ближайшие недели.