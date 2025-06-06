Новая версия Gemini 2.5 Pro превзошла конкурентов в тестах на генерацию кода

Обновление 06-05 улучшает производительность в генерации кода и устраняет недостатки предыдущих сборок. Модель набрала рекордные 82,2% в бенчмарке Aider Polyglot, опередив конкурентов от OpenAI, Anthropic и DeepSeek.

По словам представителя Google Логана Килпатрика, команда прислушалась к критике пользователей после релиза 03-25, и новая версия «устраняет регрессии» — улучшены креативность и форматирование ответов. Также появилась поддержка конфигурируемых вычислительных бюджетов для разработчиков.

Gemini 2.5 Pro теперь лидирует в пользовательских тестах LMArena и WebDevArena, увеличив отрыв от ближайших конкурентов на 24 и 35 пунктов Elo соответственно.

Модель всё ещё в статусе «Preview», но ожидается, что релиз 06-05 станет финальной стабильной версией и вскоре будет внедрён в основное приложение Gemini и веб-интерфейс.