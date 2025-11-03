Наука и технологии
Опубликовано 03 ноября 2025
Новая версия Siri будет использовать технологию Google

Apple Intelligence интегрирует модель Gemini для улучшения функций
Apple продолжает разработку обновленной версии голосового помощника Siri, выход которой ожидается в марте следующего года. Согласно новым данным, в основе улучшенного ассистента будет использоваться технология искусственного интеллекта (ИИ) от Google, а именно модель Gemini.
Apple заключила соглашение с Google о создании специальной версии Gemini, которая сможет работать на серверах Private Cloud Compute. Это позволит Siri выполнять более сложные задачи, включая функцию веб-поиска с использованием ИИ. При этом интерфейс помощника останется полностью фирменной разработкой Apple.

Параллельно компания готовит к выпуску новые устройства, которые продемонстрируют возможности обновленной системы. Речь идет об умном домашнем дисплее, а также о новой версии Apple TV и HomePod mini.

