Новая версия Siri будет использовать технологию Google

Apple заключила соглашение с Google о создании специальной версии Gemini, которая сможет работать на серверах Private Cloud Compute. Это позволит Siri выполнять более сложные задачи, включая функцию веб-поиска с использованием ИИ. При этом интерфейс помощника останется полностью фирменной разработкой Apple.

Параллельно компания готовит к выпуску новые устройства, которые продемонстрируют возможности обновленной системы. Речь идет об умном домашнем дисплее, а также о новой версии Apple TV и HomePod mini.