Новая версия Siri будет использовать технологию Google

Опубликовано 03 ноября 2025, 13:301 мин.
Новая версия Siri будет использовать технологию GoogleApple Intelligence интегрирует модель Gemini для улучшения функций
Apple продолжает разработку обновленной версии голосового помощника Siri, выход которой ожидается в марте следующего года. Согласно новым данным, в основе улучшенного ассистента будет использоваться технология искусственного интеллекта (ИИ) от Google, а именно модель Gemini.
Apple заключила соглашение с Google о создании специальной версии Gemini, которая сможет работать на серверах Private Cloud Compute. Это позволит Siri выполнять более сложные задачи, включая функцию веб-поиска с использованием ИИ. При этом интерфейс помощника останется полностью фирменной разработкой Apple.
Параллельно компания готовит к выпуску новые устройства, которые продемонстрируют возможности обновленной системы. Речь идет об умном домашнем дисплее, а также о новой версии Apple TV и HomePod mini.