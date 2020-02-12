Наука и технологии
Сегодня 19:58
Новая версия Windows получит продвинутую систему голосового управления
Скорее всего, новая функция появится в Windows 10X
В сети появилась информация о том, что новая версия Windows может обзавестись достаточно интересной особенностью — наличием продвинутой системы голосового управления операционной системы.
Основано подобное предположение на том, что прямо сейчас Microsoft находится в поиске сотрудника, который смог бы осуществлять разработку функции голосового управления в фирменной операционной системе компании. Также в тексте вакансии говорится о том, что голосовой интерфейс позволит управлять элементами рабочего стола и функциями в различных приложениях.
По всей видимости, речь идет о разработке максимально функциональной системы голосового управления для Windows 10X — операционной системы Microsoft нового поколения, которая в будущем будет работать на ноутбуках и устройствах с двумя дисплеями.