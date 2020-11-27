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Новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" оказалась в 8 раз быстрее звука
При этом дальнобойность новинки составила 450 км
Как и планировалось, в текущем месяце российские военные испытали новейшую гиперзвуковую ракету “Циркон”. Тестовый запуск оказался настолько успешным, что орудие оказалось в 8 раз быстрее звука.
В качестве платформы, на которую был установлен “Циркон”, был выбран борт головного фрегата проекта 22350 “Адмирал флота Советского Союза Горшков”, сообщает сайт Министерства обороны. Там же были расписаны и скоростные характеристики ракеты.
По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета “Циркон” успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.
Стоит отметить, что факт развития “Цирконом” скорости до 10 тыс км/ч делает ракету в 8 раз быстрее звука, который передвигается лишь со скоростью 1,25 тыс км/ч. Подобные боевые возможности могут сделать орудие мировым лидером в той категории, в которой оно “выступает”.