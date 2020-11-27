Новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" оказалась в 8 раз быстрее звука

Стоит отметить, что факт развития “Цирконом” скорости до 10 тыс км/ч делает ракету в 8 раз быстрее звука, который передвигается лишь со скоростью 1,25 тыс км/ч. Подобные боевые возможности могут сделать орудие мировым лидером в той категории, в которой оно “выступает”.