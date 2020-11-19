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Новейшая PlayStation 5 стала доступна для российских покупателей
Правда, все еще неизвестно, насколько новинка доступна у оффлайн-ритейлеров
Консоль, которая продается во многих странах мира с 12 ноября, наконец-то стала доступна и на территории России. Цена со времен предзаказа (сюрприз-сюрприз) никак не изменилась.
Стоит отметить, что ситуация с оффлайн продажей PlayStation 5 на территории нашей страны вряд ли будет отличаться от общемировой тенденции: игровая приставка также будет отдаваться лишь после совершения интернет-заказа. Ранее представители Sony заявляли, что делается это с целью нераспространения COVID-19 среди потенциальных покупателей. Будет ли у россиян в ближайшее время возможность приобрести новенькую PlayStation 5, зайдя в одну из торговых сетей — неизвестно.
Напомним, что цена новой консоли от Sony в России следующая: за версию с оптическим приводом попросят 46,990 рублей, в то время как версия без него обойдется на 9 тыс рублей дешевле.