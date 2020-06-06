Новейшая подлодка "Князь Владимир" может стать частью Военно-морского флота РФ уже на следующей неделе

”Церемония может состояться на следующей неделе. Это зависит от ряда факторов, в том числе ситуации с коронавирусом”, — заявил источник Интерфакса в военной промышленности.

Напомним, что менее недели назад, 1 июня, главком ВМФ РФ Николай Евменов выступил с сообщением, в котором рассказал о том, что дата приема нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" определится в самое ближайшее время. Помимо этого он также рассказал, что подлодка займется своими прямыми задачами в составе вооруженных сил Северного флота.

Стоит отметить, что на сегодняшний день подводные силы Северного флота являются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Его формирование произошло еще 10 лет назад — случилось это в рамках проводимой в то время оптимизации Вооруженных сил России.