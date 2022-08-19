Новейшая технология микросетей Пентагона была взломана хакерами

Одной из самых громких демонстраций был рассказ об успешном взломе новейшей технологии Министерства обороны США. Речь идёт о локальных автономных электрических сетях на военных базах. Ещё их называют микросетями.

Сообщается, что более 1700 участников DEF CON успешно справились с отключением фиктивной сети, которая имитировала ту, что готовит сам Пентагон.

Представители Минобороны Соединённых Штатов уже заявили, что намерены запустить полноценную программу для дальнейшего тестирования микросети.

Напомним, что ранее в рамках всё того же DEF CON 2022 был представлен проект, который позволил установить оригинальную DOOM на бортовой компьютер трактора.