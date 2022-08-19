Новейшая технология микросетей Пентагона была взломана хакерами

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Новейшая технология микросетей Пентагона была взломана хакерамиНа это американские военные и рассчитывали
Несколько дней назад закончилась хакерская конференция DEF CON 2022. В рамках неё было показано много чего интересного.
Одной из самых громких демонстраций был рассказ об успешном взломе новейшей технологии Министерства обороны США. Речь идёт о локальных автономных электрических сетях на военных базах. Ещё их называют микросетями.
Сообщается, что более 1700 участников DEF CON успешно справились с отключением фиктивной сети, которая имитировала ту, что готовит сам Пентагон.
Представители Минобороны Соединённых Штатов уже заявили, что намерены запустить полноценную программу для дальнейшего тестирования микросети.
Напомним, что ранее в рамках всё того же DEF CON 2022 был представлен проект, который позволил установить оригинальную DOOM на бортовой компьютер трактора.