Наука и технологии
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Новейшая технология микросетей Пентагона была взломана хакерами

На это американские военные и рассчитывали
Несколько дней назад закончилась хакерская конференция DEF CON 2022. В рамках неё было показано много чего интересного.
Новейшая технология микросетей Пентагона была взломана хакерами

Одной из самых громких демонстраций был рассказ об успешном взломе новейшей технологии Министерства обороны США. Речь идёт о локальных автономных электрических сетях на военных базах. Ещё их называют микросетями.

Сообщается, что более 1700 участников DEF CON успешно справились с отключением фиктивной сети, которая имитировала ту, что готовит сам Пентагон.

Представители Минобороны Соединённых Штатов уже заявили, что намерены запустить полноценную программу для дальнейшего тестирования микросети.

Напомним, что ранее в рамках всё того же DEF CON 2022 был представлен проект, который позволил установить оригинальную DOOM на бортовой компьютер трактора.

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