Новейшее российское гиперзвуковое оружие было впервые испытано на военном корабле

”В соответствии с программой госиспытаний "Циркона", в начале января текущего года "Адмирал Горшков" осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала”, — рассказал один из анонимных собеседников агентства.

Помимо этого, один из информаторов сообщил о том, что испытания "Циркона" на этом не закончатся — их продолжат запускать с морских носителей в 2020 году. ”После завершения программы испытательных пусков с борта "Адмирала Горшкова" запуски этих ракет будут выполняться с атомных подлодок”, — рассказал источник.