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Новейшие Apple AirPods 3 представят уже на следующей неделе
Наконец-то мы дождались этого
Ещё 20 апреля, на презентации новых iMac и iPad Pro, от Apple ждали демонстрации новых наушников — AirPods 3. К сожалению, тогда этого не случилось. Но, судя по всему, случится уже на следующей неделе — об этом говорят свежие утечки.
Если верить интернет-инсайдерам, то 18 мая Apple представит долгожданную новинку. Об этом пишет 9to5Google. Судя по тому, что корпорация не анонсировала никакого мероприятия по случаю, стоит ждать обыкновенного пресс-релиза — так, например, были впервые показаны AirPods Max.
Напомним, что прежние слухи гласили, что AirPods 3 получат схожий с AirPods Pro дизайн. Единственное их отличие будет заключаться в отсутствии амбушюр. Также в новинке вряд ли будет реализована функция активного шумоподавления. Но часть журналистов верят и в появление данной возможности.