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Новейшие беспроводные наушники Samsung получили важное обновление ещё до выхода
Особенно важным оно будет для людей с нарушением слуха
Samsung Galaxy Buds Pro представили одновременно с линейкой Galaxy S21, т.е. на прошлой неделе. Сейчас же стало известно, что новинка получила важное обновление ещё до своего официального поступления в продажу.
Речь идёт об апдейте под номером R190XXU0AUA1. Как сообщает SamMobile, оно весит всего лишь 2,2 МБ, но приносит как минимум одну очень важную функцию. Речь идёт о возможности раздельного регулирования баланса звука на каждом из наушников. Эта очень полезная возможность особенно пригодится людям с нарушением слуха.
Также новое обновление улучшит реакцию наушников на голосовые команды для персонального помощника Bixby. Напомним, что старт продаж Samsung Galaxy Buds Pro намечен на 5 февраля 2021 года. В России за устройство попросят 17 990 рублей, но при оформлении предзаказа на Samsung Galaxy S21 Ultra их можно получить в подарок.