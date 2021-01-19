Новейшие беспроводные наушники Samsung получили важное обновление ещё до выхода

Речь идёт об апдейте под номером R190XXU0AUA1. Как сообщает SamMobile, оно весит всего лишь 2,2 МБ, но приносит как минимум одну очень важную функцию. Речь идёт о возможности раздельного регулирования баланса звука на каждом из наушников. Эта очень полезная возможность особенно пригодится людям с нарушением слуха.

Также новое обновление улучшит реакцию наушников на голосовые команды для персонального помощника Bixby. Напомним, что старт продаж Samsung Galaxy Buds Pro намечен на 5 февраля 2021 года. В России за устройство попросят 17 990 рублей, но при оформлении предзаказа на Samsung Galaxy S21 Ultra их можно получить в подарок.