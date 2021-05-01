Новейшие брелоки Apple были готовы еще два года назад

Так, согласно обнародованным данным, пользователи обратили внимание на то, что на упаковке чехла-брелока для метки из первой партии находится информация о том, что произведен он был два года назад. Предполагается, что сами метки были изготовлены и упакованы, в свою очередь, в прошлом году. Таким образом выяснилось, что Apple разработала новейшие метки еще два года назад, но по неизвестным причинам не анонсировала их.