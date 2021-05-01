Наука и технологии
Сегодня в 13:03
Новейшие брелоки Apple были готовы еще два года назад
AirTags
Стало известно, что анонсированные в апреле текущего года брелоки Apple были готовы еще два года назад. Об этом говорят надписи на упаковке кожаных чехлов для AirTags.
Так, согласно обнародованным данным, пользователи обратили внимание на то, что на упаковке чехла-брелока для метки из первой партии находится информация о том, что произведен он был два года назад. Предполагается, что сами метки были изготовлены и упакованы, в свою очередь, в прошлом году. Таким образом выяснилось, что Apple разработала новейшие метки еще два года назад, но по неизвестным причинам не анонсировала их.
Нескольким ранее мы писали о том, что фирменные брелоки для поиска потерянных вещей от Apple оказалось невозможно не поцарапать. Так, владельцы новинки утверждают, что даже при бережном использовании они очень быстро покрываются царапинами.