Новейшие китайские двигатели для истребителей столкнулись с проблемой перерасхода топлива

Спустя какое-то время выяснилось, что в реальности всё не так радужно. Как оказалось, в момент достижения температуры в 1200 градусов по Цельсию, внутри камеры авиационного двигателя такой уровень давления, который способствует резкому росту сорбционных свойств используемых фуллереновых плёнок.

Это приводит к заметному снижению тяги (примерно на 50%) и, как итог, перерасходу топлива. При этом важно понимать, что речь идёт об околорабочих температурах. А значит, перед китайскими инженерами и учёными встаёт новая проблема, сообщает Военное Обозрение.