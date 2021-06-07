Новейшие китайские двигатели для истребителей столкнулись с проблемой перерасхода топлива

Наука и технологии
Вчера в 10:33
Новейшие китайские двигатели для истребителей столкнулись с проблемой перерасхода топливаМестные инженеры столкнулись с новым вызовом
Около недели назад китайские СМИ опубликовали ряд материалов о новом двигателе для истребителей от местных инженеров. В них заявлялось о том, что его фуллереновое покрытие способно «решить проблемы с двигателями для истребителей пятого поколения».
Спустя какое-то время выяснилось, что в реальности всё не так радужно. Как оказалось, в момент достижения температуры в 1200 градусов по Цельсию, внутри камеры авиационного двигателя такой уровень давления, который способствует резкому росту сорбционных свойств используемых фуллереновых плёнок.
Это приводит к заметному снижению тяги (примерно на 50%) и, как итог, перерасходу топлива. При этом важно понимать, что речь идёт об околорабочих температурах. А значит, перед китайскими инженерами и учёными встаёт новая проблема, сообщает Военное Обозрение.