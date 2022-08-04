Новейшие китайские истребители J-20 приняли участие в военных учениях страны

В опубликованном Центральным телевидением Китая репортаже можно увидеть, как взлетают несколько самолётов данной модели. При этом тот же телеканал чуть ранее рассказал о начале учений в трёх акваториях к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня.

Сообщается, что вооружённые силы Китая займутся отработкой задач по развёртыванию, блокированию и нанесению ударов по надводным и наземным целям. Также, в рамках мероприятия, китайские военные займутся завоеванием господства в воздухе.

Напомним, что Chengdu J-20 является истребителем четвёртого поколения по китайской классификации и пятого — по западной. На сегодняшний день тактико-технические характеристики аппарата преимущественно остаются неизвестными.