Новейшие наушники Apple AirPods 2 Pro станут ещё и портативной колонкой

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Новейшие наушники Apple AirPods 2 Pro станут ещё и портативной колонкойВыглядит странно, звучит заманчиво
Несмотря на недавний анонс свеженьких Apple AirPods 3, компания уже вовсю работает над следующим поколением Pro-версии устройства.
И вот, наконец-то, в сети начали появляться интересные подробности, касающиеся его. Например, благодаря интернет-инсайдерам, у нас на руках имеются изображения AirPods 2 Pro.
И судя по ним, одним из главных нововведений в девайсе будет появление вырезов под динамики на зарядном чехле. А это, в свою очередь, явно намекает на то, что устройство можно будет использовать в качестве портативной колонки.
Да, с одной стороны ощущается, будто это какая-то лютая «китайщина». С другой стороны, велик шанс того, что таким образом Apple в очередной раз сможет «переизобрести» ещё один застоявшийся рынок.
Отметим, что по последним сведениям, анонс AirPods Pro 2 ожидается в 2022 году. Помимо динамиков, в кейсе устройства появится углубление для ремешка.
Источник: PhoneArena