Новейшие наушники Apple AirPods 2 Pro станут ещё и портативной колонкой

И вот, наконец-то, в сети начали появляться интересные подробности, касающиеся его. Например, благодаря интернет-инсайдерам, у нас на руках имеются изображения AirPods 2 Pro.

И судя по ним, одним из главных нововведений в девайсе будет появление вырезов под динамики на зарядном чехле. А это, в свою очередь, явно намекает на то, что устройство можно будет использовать в качестве портативной колонки.