Новейшие российские беспилотники подробно сравнили с американскими

Издание The Drive провело небольшой «обзор» российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» на основе фотографии с коммерческого спутника, опубликованной в мае.

По данным источника, размеры «Охотника» сопоставимы с американским многоцелевым боевым дроном X-47B. Издание назвало российский дрон «большим зверем». Также делается вывод, что российский беспилотник способен выдать большую максимальную скорость при большей маневренности, чем американский дрон.

С-70 «Охотник» может стать ведомым при российском истребителе пятого поколения Су-57. При этом автор раскритиковал конструкцию двигательной установки дрона, не способную обеспечить низкую радиолокационную заметность.