Новейшие российские десантные корабли смогут стать полноценными флагманами

Таким образом, разрабатываемые отечественными специалистами военные корабли будущего смогут не только нести на себе различную технику, такую как вертолеты, десант и палубные ударные беспилотные летательные аппараты, но также и выступать в качестве полноценных штабных кораблей.

”В соответствии с нашим пониманием, УДК не только должен обладать десантными функциями, но и играть роль многофункционального пункта управления. Мы готовы создать для этих кораблей соответствующую интегрированную управляющую информационную систему, если заказчиком будет принято соответствующее решение. Надеемся, что будем этой работой заниматься, тем более, сроки создания подобной системы для корабля достаточно короткие”, — заявил в рамках беседы с ТАСС заместитель генерального конструктора по военно-технической политике концерна “Моринформсистема-Агат” Николай Борисов.