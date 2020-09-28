Новейшие российские танки Т-72Б3 оснастили тепловизорами для отражения ночных атак

Тактические учения, в рамках которых и использовались тепловизоры типа “Сосна-У”, проходили в Оренбургской области, а участвовали в них танкисты Центрального военного округа, говорится в материале Известий. По данным издания, российские военные смогли успешно заметить условных противников на достаточно серьезном расстоянии — 3 км. Ударили они по целям из 125-мм оружий.

Министерство обороны России отметило, что на помощь танкистам были направлены самоходные гаубицы “Мста-С”. Их задачей было подсвечивание поле боя осветительными снарядами, а также поражение огневых точек, в которых расположился условный противник.