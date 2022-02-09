Новейшие российские вертолётоносцы могут оснастить беспилотниками «Сириус»

В данном случае речь идёт о БПЛА «Сириус», способных взлетать с палубы УДК.

Мы не знаем на сегодняшний день реальные характеристики тех новых кораблей-вертолётоносцев, которые строятся на судостроительном заводе в Керчи. Но можно предположить, что БЛА типа «Сириус» (той весовой категории и размерности) могут взлетать с палубы такого корабля. Дмитрий Литовкин Главный редактор «Независимого военного обозрения»

Исходя из этого, можно сделать вывод, что именно таким орудием могут оснастить строящиеся УДК. При этом, по словам эксперта, прямо сейчас задачи перспективного беспилотника выполняют палубные вертолёты Ка-27 и Ка-32.

В числе преимуществ БПЛА Литовкин назвал увеличенный радиус действия и передачу информации через спутник.