Новейшие «умные» часы Samsung Galaxy Watch 4 появились на российском официальном сайте

Модельный ряд новых Galaxy Watch — SM-R890. Часы будут поставляться в двух вариантах: 42 и 46 мм. Уже сейчас известно, что устройство получит поддержку Bluetooth, NFC, Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц и различных LTE-диапазонов.

Отметим, что несмотря на переход на One UI Watch, Samsung намерена продолжить поддержку владельцев «умных» часов на базе Tizen. Как минимум в ближайшие три года с момента выхода устройства в продажу.