Новейшие «умные» часы Samsung Galaxy Watch 4 появились на российском официальном сайте

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Сегодня в 16:03
Новейшие «умные» часы Samsung Galaxy Watch 4 появились на российском официальном сайтеА также индийском и прочих
В рамках выставки MWC 2021 компания Samsung представила свою обновлённую ОС для носимых гаджетов — One UI Watch. Это та самая система, которая была разработана совместно со специалистами Google.
Теперь же первое устройство на её базе — Galaxy Watch 4 —начало появляться на официальных площадках корейского IT-гиганта. Так, например, девайс был замечен на российском, индийском и прочих сайтах Samsung, пишет Gizmochina.
Модельный ряд новых Galaxy Watch — SM-R890. Часы будут поставляться в двух вариантах: 42 и 46 мм. Уже сейчас известно, что устройство получит поддержку Bluetooth, NFC, Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц и различных LTE-диапазонов.
Отметим, что несмотря на переход на One UI Watch, Samsung намерена продолжить поддержку владельцев «умных» часов на базе Tizen. Как минимум в ближайшие три года с момента выхода устройства в продажу.