Новейший американский беспилотник впервые самостоятельно заправил самолёт

В итоге БПЛА удалось успешно произвести заправку — впервые за 25 полётов T1. При этом специалисты продолжать тестировать аппарат, сообщает Военное Обозрение. После чего его отправтя в Норфолк, штат Вирджиния, для испытаний на палубе авианосца ВМС США в конце 2021 года.

По данным USNI News, Т-1 построили ещё в 2014 году. На реализацию проекта компания Boeing получила контракт в 805 млн долларов, обойдя General Atomics и Lockheed Martin. За эти деньги производитель летательных аппаратов должен построить первые четырее аппарате Stingray («Скат»).