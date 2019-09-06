Новейший американский бомбардировщик станет грозой истребителей

Так, генерал-майор высказал мнение, что В-21 будет оснащен новыми возможностями по самообороне, в связи с чем самолет будет способен применять ракеты типа "воздух-воздух". Это, в свою очередь, по мнению эксперта, даст ему фору в борьбе с вражескими истребителями при выполнении поставленных боевых задач.