Новейший американский бомбардировщик станет грозой истребителей

Так, генерал-майор высказал мнение, что В-21 будет оснащен новыми возможностями по самообороне, в связи с чем самолет будет способен применять ракеты типа "воздух-воздух". Это, в свою очередь, по мнению эксперта, даст ему фору в борьбе с вражескими истребителями при выполнении поставленных боевых задач.
К слову, чуть ранее ВВС США отмечали, что B-21 Raider будет повышенные возможности по выживанию в бою. В том числе за счет проникновения в зоны, находящиеся под охраной вражеских систем противовоздушной обороны.