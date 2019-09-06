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Новейший американский бомбардировщик станет грозой истребителей

На это чуть ранее намекали сами ВВС США
Генерал-майор Скотт Л. Плеус рассказал американскому изданию Air Force Magazine, что новейший американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider, скорее всего,сможет сбивать вражеские истребители прямо в воздухе. К слову, новый бомбардировщик разрабатывается для замены всего имеющегося на сегодняшний день парка бомбардировочной техники военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Так, генерал-майор высказал мнение, что В-21 будет оснащен новыми возможностями по самообороне, в связи с чем самолет будет способен применять ракеты типа "воздух-воздух". Это, в свою очередь, по мнению эксперта, даст ему фору в борьбе с вражескими истребителями при выполнении поставленных боевых задач.

К слову, чуть ранее ВВС США отмечали, что B-21 Raider будет повышенные возможности по выживанию в бою. В том числе за счет проникновения в зоны, находящиеся под охраной вражеских систем противовоздушной обороны.

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