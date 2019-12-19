Новейший американский истребитель научили уничтожать российские ракетные комплексы

Скорость, с которой происходит данное действие, впечатляет — с момента обнаружения мишени истребителем до факта уничтожения ее гаубицей прошло не более 10 минут. Но при этом важно понимать, что для реализации подобного маневра военным понадобилось сразу несколько различных сетей и каналов передачи данных для того, чтобы F-35 смог обменяться информацией с M109A6 Paladin.

Напомним, что чуть ранее, в мае 2019 года, американская компания Lockheed Martin продемонстрировала свою новую концепцию истребителя F-35C Lightning II, оснащенного сразу двумя гиперзвуковыми крылатыми ракетами.