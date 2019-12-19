Наука и технологии
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Новейший американский истребитель научили уничтожать российские ракетные комплексы
Причем на это уходить всего лишь 10 минут
Американское издание The Drive опубликовало свежий материал, в котором рассказало, что новейший истребитель F-35 Lightning II научили передавать самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin полноценные указания, благодаря которым оружие будет способно уничтожать отмеченные цели. В дальнейшем, по словам журналистов, данное “умение” можно будет использовать для уничтожения таких угроз, как российские зенитные ракетные комплексы “Тор-2ДТ” и “Панцирь-СА” в Арктике.
Скорость, с которой происходит данное действие, впечатляет — с момента обнаружения мишени истребителем до факта уничтожения ее гаубицей прошло не более 10 минут. Но при этом важно понимать, что для реализации подобного маневра военным понадобилось сразу несколько различных сетей и каналов передачи данных для того, чтобы F-35 смог обменяться информацией с M109A6 Paladin.
Напомним, что чуть ранее, в мае 2019 года, американская компания Lockheed Martin продемонстрировала свою новую концепцию истребителя F-35C Lightning II, оснащенного сразу двумя гиперзвуковыми крылатыми ракетами.