Новейший американский истребитель рухнул в пустыне

Судя по имеющимся данным, жизни пилота ничего не угрожает, даже несмотря на то, что ему пришлось катапультироваться в довольно жестких условиях. При этом его все же доставили в медицинское учреждение для обследования. Американские военные заявили, что истребитель, дислоцированный на базе Лемур, потерпел крушения в рамках воздушных испытаний над полигоном Супериор-Вэлли к югу от базы Чайна-Лейк.

Напомним, что ранее, в июле 2020 года, другой истребитель Военно-воздушных сил США F-16 также разбился во время приземления в штате Нью-Мексико. Тогда пилоту также пришлось катапультироваться, при этом он все же получил незначительные травмы.