Но вместе с тем летательный аппарат смог показать себя и с лучшей стороны. Например, он одержал несколько побед, пишет Air Force Magazine.

Прямо сейчас военное командование Соединённых Штатов занимается анализом полученных результатов.

Сообщается, что в рамках учений два истребителя F-15EX совершили 33 вылета. Они работали в паре с другими боевыми самолётами страны, в том числе F-15C Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-35 Joint Strike Fighter и F-22 Raptor.

По мнению американских экспертов, результаты новой машины нельзя назвать откровенно плохими. Как минимум потому, что ВВС США до сих пор не разработали стратегию для новых истребителей.