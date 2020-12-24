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Новейший американский истребитель шестого поколения оснастят виртуальным пилотом
Таким образом, возможно, удастся решить множество проблем современной военной авиации
Заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер заявил о том, что новейший американский истребитель шестого поколения практически наверняка оснастят виртуальным пилотом. Роль второго «рулевого» возьмёт на себя искусственный интеллект.
Новые возможности боевого оружия обеспечат решение целого ряда задач, которые прямо сейчас стоят перед ВВС Соединённых Штатов. В том числе речь идёт о вопросах, связанных с живучестью крылатой машины, сообщает Breaking Defense. Стоит отметить, что это не первое подобное заявление — Ропер лишь в очередной раз подтвердил, что в будущем истребители смогут решать боевые задачи в беспилотном режиме.
Отметим, что 17 декабря американские военные уже отчитались об использовании ИИ в качестве второго пилота во время учебного полёта U-2 Dragon Lady. Тогда технология под названием ARTUµ отвечала за тактическую навигацию и корректное использование датчиков воздушного судна.