Новейший американский истребитель шестого поколения оснастят виртуальным пилотом

Новые возможности боевого оружия обеспечат решение целого ряда задач, которые прямо сейчас стоят перед ВВС Соединённых Штатов. В том числе речь идёт о вопросах, связанных с живучестью крылатой машины, сообщает Breaking Defense. Стоит отметить, что это не первое подобное заявление — Ропер лишь в очередной раз подтвердил, что в будущем истребители смогут решать боевые задачи в беспилотном режиме.

Отметим, что 17 декабря американские военные уже отчитались об использовании ИИ в качестве второго пилота во время учебного полёта U-2 Dragon Lady. Тогда технология под названием ARTUµ отвечала за тактическую навигацию и корректное использование датчиков воздушного судна.