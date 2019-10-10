Новейший автомат Калашникова прошел испытания песком и экстремальной непрерывной стрельбой

Так, специалисты компании провели проверку работоспособности оружия при воздействии на него различных внешних факторов: песка, пыли и грязи. Помимо этого автомат был испытан на выносливость путем отстрела сразу 12 магазинов с патронами подряд. Как и ожидалось, АК-201 успешно справился с возложенными на него задачами.

”Как видите, после таких нагрузок оружие не только стреляет, но и точно попадает”, — заключил эксперт из “Калашников” Георгий Губич. По данным российского издания РИА Новости, АК-201 разрабатывался силами “Ижмаш”, правда в районе 2009 года проект был заморожен. И только в 2015 году работа над автоматом двухсотой серии была возобновлена.