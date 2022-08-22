Новейший беспилотник Airbus всё же рухнул, пролетев без остановки больше двух месяцев

Источник, близкий к Airbus, рассказал, что самолёт большую часть времени провёл в юго-западных районах США на высоте около 18-21 км. Падение же беспилотника случилось в результате выполнения им S-образного манёвра, во время которого произошёл какой-то сбой. Он и привёл к падению на скорости 83 км/ч.