Новейший британский авианосец признали крайне аварийным

”Разнесённые по палубе надстройки могут привести к возникновению резких боковых порывов ветра, потоков воздуха. Скорость этих потоков между надстройками будет повышаться. И если в этот момент на палубу будет садиться самолёт, то его может буквально сдуть в сторону, и он может потерять возможность равновесия для безопасной посадки.”, - поведали китайские специалисты портала Sohu.

Также отмечается, что особенность расположения палубных конструкций может привести к усилению ветра, а это, в свою очередь, гарантирует аварийную ситуацию.