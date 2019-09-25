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Новейший британский авианосец признали крайне аварийным

Все из-за конструктивной особенности корабля
Несколько дней назад состоялся первый выход в море, а также первые испытания авианосца “Принц Уэльский” из Великобритании. Иностранные военные эксперты не особо впечатлились кораблем и назвали несколько серьезных недостатков.

”Разнесённые по палубе надстройки могут привести к возникновению резких боковых порывов ветра, потоков воздуха. Скорость этих потоков между надстройками будет повышаться. И если в этот момент на палубу будет садиться самолёт, то его может буквально сдуть в сторону, и он может потерять возможность равновесия для безопасной посадки.”, - поведали китайские специалисты портала Sohu.

Также отмечается, что особенность расположения палубных конструкций может привести к усилению ветра, а это, в свою очередь, гарантирует аварийную ситуацию.

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