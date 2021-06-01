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Новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 купили 3 миллиона раз всего за 2 месяцаЗа это стоит поблагодарить международный дебют новинки
Несмотря на то, что новейший фитнес-браслет Mi Band 6 был представлен лишь в конце марта, новинка всего за два месяца смогла продаться тиражом в 3 млн штук. И это при услови, что за первый месяц было реализовано всего 1 млн единиц.
Причиной такого бурного роста мог стать международный релиз гаджета. О достижениях устройства рассказал вице-президент Xiaomi Group и президент мобильного подразделения компании Цзэн Сюэчжун, пишет ITHome.
Напомним, что Mi Band 6 получил AMOLED-дисплей диагональю 1,56 дюйма. На этот раз его площадь на 50% больше, чем в предыдущем поколении. При этом браслет оснащён датчиком уровня кислорода в крови (SpO2), водозащитой 5ATM, и 19 новыми режимами тренировок — теперь их более 30 штук.