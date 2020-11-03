Новейший геймпад Sony DualSense не работает с PlayStation 4, но подключается к Nintendo Switch

Стоит отметить, что консоль Nintendo вряд ли позволит ощутить необычную вибрацию нового контроллера, а также использовать его сенсорную панель. Но во всем остальном новинка от Sony прекрасно работает с портативной Switch. Также не менее забавно и то, что DualSense без проблем подключается к PlayStation 3. В сети уже успели предположить, что поддержка нового геймпада появится и на PlayStation 4, но лишь с грядущими обновлениями прошивки.

Напомним, что старт продаж новенькой PlayStation 5 в России намечен на 19 ноября 2020 года. На выбор покупателям будет представлено сразу две вариации консоли: с оптическим дисководом (за 46,999 рублей) и без него (за 37,999 рублей).