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Новейший геймпад Sony DualSense не работает с PlayStation 4, но подключается к Nintendo Switch
Японский техногигант явно не просто так мудрит
Некоторое время назад стало известно, что новейший геймпад Sony DualSense не работает с PlayStation 4. Тогда многие предположили, что это связано с прорывной системой вибрации в контроллере, с которой устаревшая консоль просто не сможет “подружиться”. Но, как оказалось, причина не в этом, ведь DualSense без проблем подключается к Nintendo Switch.
Стоит отметить, что консоль Nintendo вряд ли позволит ощутить необычную вибрацию нового контроллера, а также использовать его сенсорную панель. Но во всем остальном новинка от Sony прекрасно работает с портативной Switch. Также не менее забавно и то, что DualSense без проблем подключается к PlayStation 3. В сети уже успели предположить, что поддержка нового геймпада появится и на PlayStation 4, но лишь с грядущими обновлениями прошивки.
Напомним, что старт продаж новенькой PlayStation 5 в России намечен на 19 ноября 2020 года. На выбор покупателям будет представлено сразу две вариации консоли: с оптическим дисководом (за 46,999 рублей) и без него (за 37,999 рублей).