Новейший гражданский самолет Ил-114-300 впервые запустил двигатели

Инженеры, принимавшие участие в создании перспективного пассажирского самолета, начали проводить подготовку первого летного образца Ил-114-300 к полноценному полету, пишет Деловой авиационный портал. Но перед этим они проверили работоспособность топливной системы летательного аппарата и протестировали работу силовых установок.

Напомним, что Ил-114−300 — это глубокая модернизация другого пассажирского самолета, Ил-114, эксплуатация которого началась еще в 2001 году. Новая же версия предполагает установку на него двух турбовинтовых двигателей ТВ7−117СТ и новой вспомогательной силовой установки. Также разработчики самолета заявили, что в новинке будет установлен новейший цифровой пилотажно-навигационный комплекс.