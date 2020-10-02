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Новейший гражданский самолет Ил-114-300 впервые запустил двигатели
Возможно, в ближайшее время даже состоятся полноценные испытания новинки
Как стало известно, российский гражданский самолет Ил-114-300, который находится на этапе разработки, впервые запустил свои двигатели. В рамках тестирования специалисты также проверили и топливную систему авиалайнера.
Инженеры, принимавшие участие в создании перспективного пассажирского самолета, начали проводить подготовку первого летного образца Ил-114-300 к полноценному полету, пишет Деловой авиационный портал. Но перед этим они проверили работоспособность топливной системы летательного аппарата и протестировали работу силовых установок.
Напомним, что Ил-114−300 — это глубокая модернизация другого пассажирского самолета, Ил-114, эксплуатация которого началась еще в 2001 году. Новая же версия предполагает установку на него двух турбовинтовых двигателей ТВ7−117СТ и новой вспомогательной силовой установки. Также разработчики самолета заявили, что в новинке будет установлен новейший цифровой пилотажно-навигационный комплекс.